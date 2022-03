Caen. Football (Ligue 1) : Caen démarre mal sa saison à Montpellier 

Le match :

D'abord plutôt en place durant une première période où seuls les Sudistes auront tenté réellement leur chance, par Bérigaud, très actif mais maladroit dans la conclusion (10, 33, 35), les Malherbistes ont ensuite manqué clairement d'aplomb offensif pour faire réellement illusion. C'est finalement à l'heure de jeu que les protégés de Michel Der Zakarian ont trouvé récompense à leurs velléités par Camara à la réception d'un centre de Bérigaud (60). Déjà inoffensifs, les Nomands ne se relèvent pas de ce déficit et ne trouvent aucune ressource pour tenter d'aller chercher l'égalisation. Une première sortie soldée d'une défaite logique, il faudra rapidement monter de niveau, notamment dans l'utilisation du ballon, pour espérer trouver au plus vite, le chemin du succès. Car sans être génial loin s'en faut, Montpellier a su faire l'essentiel.

Le but :

59 : Sur une perte de balle de Santini, l'attaque sudiste s'enclenche, Berigaud centre vers le second poteau où Féret est trop court, Camara bat facilement Vercoutre.

Montpellier : 1- Caen : 0

Réaction :

Julien Féret (Caen) : "On est assez solides en première période mais on est trop timides offensivement. En 2e période on se sent mieux mais on prend ce but qui nous casse les jambes".

Fiche technique :

Arbitre : M. Léonard

Avertissements : Montpellier : Roussillon (80), Caen : Djiku (38)

Montpellier : Lecomte, Congré, Mendes, Mukielé, Roussillon, Lasne, Ikoné (Ninga 65), M'Benza, Skhiri (cap), Camara, Berigaud (Sessegnon 75), entr : Michel Der Zakarian

Caen : Vercoutre, Guilbert, Djiku, Genevois, Bessat, Avounou (Peeters 70), Féret (cap), Delaplace, Rodelin (Kouakou 67), Bazile (M'Bengue 77), Santini, entr : Patrice Garande

But : Montpellier : Camara (59)

