Les jeux vidéos, Just Dance 3, Forza Motosport, Spider-man et Ace Combat disponible la semaine prochaine

Just Dance 3 (360 Kinect, PS3 Move, Wii)

Disponible le 11 octobre, de 39 à 49 €



Disponible pour la première fois sur 360 et PS3, et de retour sur la Wii étoffé de nouvelles fonctions, ce jeu de danse propose plus de 45 nouveaux morceaux, dont des titres de A-Ha, Daft Punk, Duck Sauce, Bollywood Rainbow, Katy Perry, LMFAO et Taio Cruz.

Forza Motorsport 4 (360)

Disponible le 14 octobre, à 65€



La série automobile numéro un de la Xbox 360 revient, forte de partenariats avec Ferrari et BMW, narrée par les présentateurs de l'émission Top Gear, étoffée de nouveaux circuits et dotée d'un mode carrière remanié.

Spider-Man: Edge of Time (360 3DS DS PS3 Wii)

Disponible le 14 octobre, entre 39 et 59€



Amazing Spider-Man et Spider-Man 2099 doivent joindre leurs forces par-delà le temps pour démanteler l'empire du dictateur Walker Sloan et vaincre le monstrueux Anti-Venom.

Ace Combat: Assault Horizon (360 PS3)

Disponible le 14 octobre pour 69€



Avec Assault Horizon, cette simulation de vol abandonne les décors et appareils fictionnels des précédents volets au profit d'un plus grand réalisme technologique et géographique (Miami, Paris, l'Afrique de l'est, Tokyo, Moscou...).

