Le Stade Malherbe manque-t-il d'ambition ?

À n’en pas douter, nombreux sont les joueurs et supporters qui auraient signé tout de suite avant le début de la saison, pour que Malherbe se retrouve huitième après neuf journées, comme c’est le cas aujourd’hui. Mais les deux points lâchés face à Nice en fin de match samedi 1er octobre à domicile, après un “moment d’absence” du capitaine Nicolas Seube, ont eu le don d’agacer le coach malherbiste, Franck Dumas. De quoi en savoir plus sur ses intentions surtout. “Ce n’est pas d’avoir perdu deux points ce soir qui m’agace, c’est surtout le comportement de mes joueurs qui ont joué trop bas”, a-t-il fait savoir.



Franck Dumas veut voir plus haut

“J’ai envie d’aller voir plus haut au classement, car sinon, on restera toujours la petite équipe de Caen et ça, ça m’emmerde, car contre Nice, on avait la possibilité d’asseoir quelque chose, voire de s’installer à moyen terme dans la première moitié du tableau”, s’emporte le manager des Rouge et Bleu. (A écouter dans notre player).

De son côté, le buteur de la soirée contre Nice, Pierre-Alain Frau, ne semblait pas partager ce point de vue : “nous n’avons pas l’équipe pour jouer le haut du tableau. Nous restons sur quatre matchs sans défaite, avec des points à chaque fois, donc c’est plutôt positif”, estime l’attaquant de 31 ans qui a évolué dans des clubs prestigieux comme Lille ou Lyon.

Le groupe caennais aura tout le temps de méditer pendant la trêve internationale. Le déplacement à Brest prévu le samedi 15 octobre pour le compte de la dixième journée de Ligue 1 sera l’occasion de faire le plein de points, avant deux matchs difficiles contre les deux premiers du classement, Montpellier et l’épouvantail parisien.

Audio > Dumas gronde à la sortie de Caen-Nice (1-1)