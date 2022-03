Rouen. Football : QRM fait le buzz sur Twitter en annonçant l'arrivée de Neymar

La possible signature de la star Neymar au Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet des plus folles rumeurs. Mercredi 2 août 2017, ce sont les Normands de Quevilly Rouen Métropole qui font le buzz en annonçant, photo à l'appui, la signature de Brésilien chez les Rouges et Jaunes.