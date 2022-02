TF1 met fin à la diffusion de ses chaînes sur le réseau SFR

"A compter du 29 juillet 2017, date d'échéance des contrats, (...) Numericable-SFR n'est plus autorisé à exploiter commercialement MYTF1 et les chaînes en clair du groupe", indique le groupe, qui constate que Numericable-SFR "poursuit l'exploitation commerciale de ses chaînes sans contrat" et "entend utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits".

A LIRE AUSSI.

Débat présidentiel: chiffres, faits, affirmations (fact-checking)

Des annonceurs lâchent Hanouna, C8 compte produire des spots anti-homophobie

Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

France Télévisions à l'équilibre en 2016 pour la deuxième année

Google veut préserver les publicités des contenus douteux