“J’ai été, je crois, le premier dans ce département, à soutenir Martine Aubry. Non pas parce que c’est une amie et que j’ai été dans le même gouvernement qu’elle mais parce que j’estime qu’elle est la plus qualifiée pour battre Nicolas Sarkozy. Il a trop abîmé la France ! Martine Aubry apportera le changement et surtout, une plus grande égalité sociale”.