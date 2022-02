Fécamp. Cartoon Beach : festival de BD ce week-end à Fécamp

On célèbre la BD ce week-end à Fécamp. L'événement s'appelle Cartoon Beach, ça se déroule sur la place et toutes les animations sont gratuites. Un festival de la bande dessinée pour acheter, vendre et échanger. Un événement tout public, écoutez Estelle Lecourtes, adjointe au maire de Fécamp en charge de la jeunesse :

Un programme riche

Samedi et dimanche de 13h30 à 18h00, stand animations ludiques jeunesse sur le thème des super-héros.

Samedi et dimanche à 15h00, défilé de cosplay où chacun est invité à participer en venant costumé.

Samedi à 16h30, boeuf musical et dessiné avec l'association Art en Sort.

De la sculpture sur glace

Le festival de la BD accueillera une performance. Sébastien Dieu, le sculpteur sur glace sera présent. Pendant deux jours, il va proposer un atelier participatif pour réaliser une sculpture de deux mètres de hauteur, faite en sable argileux.

L'exposition Anuki

La bibliothèque municipale va prêter son exposition " Anuki – un Indien… ". L'exposition présente cette bande dessinée pour les tout-petits. Elle est très interactive, les enfants pouvant manipuler les objets.

Des auteurs présents

Le public pourra rencontrer des auteurs pour des séances de dédicaces. Ils seront 17 présents tout le week-end du 29 et 30 juillet 2017 :

• Christophe Depinay pour "Trajectoire" (ANBD)

• Thierry Olivier pour "Affreusement votre" (Wetta)

• Walter Dutois de ANBD

• Stéphan Agosto pour "Dieppe 42 : Histoires d'un raid" (ANBD)

• Jean-Pierre Surest le président des éditions ANBD

• Hugues BARTHE pour "Big Bang Saigon" (La boîte à bulles)

• Severine Dalla pour "Seule la terre parlera" (Vert pomme)

• Fred Coconut pour "Petit avec des grandes oreilles" (Grafouniages)

• Jim Bishop pour "NUBO t2 – Les lunettes bleues" (Bonstre)

• Clara Lalala pour "Liloute petit prout" (les éditions Bonstre)

• Georges Grad (Greg) pour "Léo et Lu" 8 (grrr,,,art éditions)

• TOD pour "Flander's Company" Tome 3 (Olydri)

• Stéphanie Dubut (Stef) pour "Russel" (Sombrebizarre)

• Emilien Lefrançois (Syrphin) pour "Zoanthopes" (Scrineo jeunesse)

• Yves-Marie Clément pour "Journal de ma nouvelle vie" (Nathan 2017)

• Caroline Triaureau pour "Au petit chaperon rouge" (La marmite à mots 2016)

• Marc Charbonnel pour "Fats domino" (Bdrock 2016)



Cartoon Beach - samedi 29 juillet 2017 de 13h30 à 19h00 et dimanche 30 juillet 2017 de 10h00 à 18h00 – sur la plage de Fécamp - Gratuit

