Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 28 juillet

Manche

Jusqu'au 30 août 2017 participez à des initiations au sauvetage côtier et paddleboard sur la plage de Surtainville face au camping avec Cotentin natation, plus d'infos sur cotentinnatation.com

Calvados

Samedi 29 juillet 2017 c'est la 1ère édition des radeaux de la baleine à Luc-sur-Mer proposée par Luc Animation et le Pôle Jeunesse. Construisez votre radeau et participez à la course pour un après-midi convivial et ludique.

Orne

Alençon Plage prend ses quartiers au Parc des promenades d'Alençon jusqu'au 23 août 2017. Outre les jeux d'eau et les activités diverses, la musique s'installe en fin de journée, du jeudi au samedi, pour des apéros-mix, apéros-concerts et concerts, depuis la paillote de la plage. Le dimanche, le jeune public est convié à un spectacle ou à une animationce dimanche 30 juillet 2017 places aux Zazous. Plus d'infos sur alenconplage.com

Eure

3e édition du festival RUGL'ART jusqu'au 16 septembre 2017, avec pour thème cette année : La ville de mon grand-père. Les habitants comme les touristes vont découvrir les 200m² d'exposition photographique géante sur les murs de la ville, faisant des rues, une galerie gratuite à ciel ouvert à Rugles.

Seine-Maritime

Jusqu'au 6 août à Rouen profitez de la 10ème édition de Rouen sur Mer. Le secteur du 106 s'est transformé en plage. Sur place de multiples activités. Plage avec transats, parasols et sable fin, un espace petite enfance avec de l'éveil musical pour les 0-3 ans, ateliers cerfs-volants, origami, ou encore des lectures de contes. C'est tous les jours jusqu'au 6 août dès 12h, quai Jean de Béthencourt.