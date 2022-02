Caen. A Caen, embarquez à bord du bateau de Magellan

Deux répliques de caravelles s'installer dans le port de Caen (Calvados) mardi 25 juillet 2017 pour deux semaines, après une journée de retard. Il est prévu qu'elles remontent le canal depuis Ouistreham à partir de 11h45. Après Fécamp, la Nao Victoria et la Boa Esperança, les deux caravelles les plus représentatives de l'ère des grandes découvertes feront une deuxième escale en Normandie pour le plus grand plaisir des visiteurs.

"C'est une occasion unique pour les visiteurs. Les coques de ces bateaux sont très profondes, pouvoir les faire arriver jusqu'en centre-ville via le canal est une prouesse technique !", s'enthousiasme Louis Fromentin, bénévole pour la Fondation espagnole "Nao Victoria", à l'origine du projet.

Visites et embarquement immédiat !

Avec la Nao Victoria, accompagnez donc Magellan dans son premier tour du monde. À bord, une petite vidéo retrace l'expédition. "C'est comme un petit musée flottant, les visiteurs ne seront pas perdus grâce aux présentoirs explicatifs", souligne Louis Fromentin.

Pour les plus aventuriers, l'expédition peut se poursuivre en devenant un membre à part entière de l'équipage. "Des stagiaires peuvent embarquer à bord des caravelles et accompagner l'équipage jusqu'à Paimpol en Bretagne. Pas besoin d'avoir de l'expérience en navigation, tout le nécessaire sera enseigné à bord", explique-t-il. Comptez tout de même 300 € pour trois jours de navigation.

Pratique. Du 25 juillet 6 août. Tous les jours de 10h à 20h. 5€ pour les adultes 3€ pour les moins de 10 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans.

