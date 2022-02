C'est parti pour le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre

Jusqu'à dimanche, la capitale du Bessin s'intéresse à ce métier délicat, alors que 46 journalistes ont été tués dans le monde depuis le début de l'année, pendant que 161 autres sont toujours emprisonnés. Le point sur cette première journée avec Maxence Gorréguès (A écouter dans le player).

Programme

Lundi 3 octobre

Les lycéens votent : Prix Fondation Varenne des lycéens de Basse-Normandie - de 14h à 17h



Mardi 4 octobre

Projection cinéma "Le cochon de Gaza" pour les collégiens - à 10h et 14h



Mercredi 5 octobre

Soirée cinéma "Le cochon de Gaza" - à 20h30



Jeudi 6 octobre

Dévoilement de la stèle 2010 du Mémorial des reporters - à 17h30

Soirée projection "Hell and Back again" - à 21h

Projection en extérieur "Le Printemps arabe" - de 20h à minuit



Vendredi 7 octobre

Travaux du jury international

France Culture en direct de Bayeux - à 10h, 12h30 et 18h

France bleu Basse-Normandie en direct de Bayeux - de 19h à 20h

Soirée grands reporters "Médias et nouveaux médias : moteur des soulèvements arabes ?" - à 21h

Projection en extérieur "Le Printemps arabe" - de 20h à minuit



Samedi 8 octobre

Travaux du jury international

Travaux du jury public - de 10h à 11h

Salon du livre - de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Forum médias animé par Franck Mathevon - de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30

Présentation des reportages sélectionnés en web journalisme - à 16h

Table ronde "Alerte !" - à 15h

Soirée de remise des prix - à 18h30

Projection en extérieur "Le Printemps arabe" - de 20h à minuit



Dimanche 9 octobre

Projection "Les larmes du seigneur afghan" - à 11h

Projection "Fixer" - à 14h

Projection "WikiLeaks, enquête sur un contre-pouvoir" - à 15h45

Projection "Mogadiscio, capitale fantôme" - à 17h



Du jeudi 6 au samedi 8 octobre

Les classes Prix Bayeux-Calvados



Du 3 au 30 octobre

Regard des jeunes de 15 ans sur le monde d'aujourd'hui



Du 3 au 30 octobre

Des expositions à Bayeux