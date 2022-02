Villers-sur-Mer. Forces de sécurité : 200 effectifs supplémentaires dans le Calvados pour l'été

Un petit nouveau et un ancien gendarme. Dans le centre-ville de Villers-sur-Mer (Calvados), Matis Georges et Jean-Jacques Dumont patrouillent à vélo. Ces deux réservistes font partie des quelques 200 effectifs recrutés cet été pour renforcer la sécurité dans le département.

Des profils complémentaires

Deux profils différents, mais complémentaires. "Pendant 18 ans, j'ai travaillé dans la brigade de Villers", raconte le major Dumont. Et la connaissance du terrain de ce gendarme, qui n'a jamais vraiment quitté l'uniforme, est un véritable atout pour ses collègues. "Les gens me reconnaissent, ils me disent 'tiens, t'es revenu', sourit-il. Ça permet d'avoir un contact en local."

Et cette expérience, Mathis, réserviste depuis un an, compte bien en profiter. "On fait des contrôles, on seconde vraiment les gendarmes opérationnels, témoigne le jeune homme qui aspire à devenir gendarme. On est vraiment intégrés aux unités."

De précieux renforts

En cette période estivale, ces renforts sont précieux pour la commune de Villers-sur-Mer. Car si elle compte habituellement 2 800 habitants, sa population peut atteindre les 25 000 personnes au pique de l'été. En tout, quatre réservistes sont mobilisés pour prêter main-forte à la brigade locale.

Et le préfet du Calvados, Laurent Fiscus, tient à le rappeler, "la réserve s'est beaucoup professionnalisée ces dernières années. Gendarme ou police, leur formation, leur mode d'usage font qu'ils sont pleinement intégrés aux équipes, ils sont totalement opérationnels et ont le même statut que les gendarmes professionnels. Il ne faut pas du tout les voir comme des forces de qualité moindre mais comme un véritable atout supplémentaire."

Une réorganisation complète pendant l'été

En plus des 200 recrues estivales mobilisées dans le Calvados - entre gendarmerie, police et opération sentinelle - c'est toute l'organisation des forces de l'ordre qui est repensée dans le département. "Les équipes travaillent de façon dynamique, se coordonnent pour porter une attention particulière sur certains points: les côtes bien sûr, mais aussi des villes comme Bayeux, Colleville… ou autour d'événements", précise le préfet.

Et pour que "l'été se passe sans drame", il insiste. "La sécurité est une question globale, et parmi les sujets de préoccupation nous avons encore du travail à faire sur la prévention de l'alcoolémie et l'usage des stupéfiants au volant." Car comme il aime à le rappeler, "nous avons la chance d'avoir un département magnifique et touristique, il faut préserver cet atout."

