Perturbations des transports

A Caen les liaisons Bus verts ne seront assurés qu'à 50%. Le réseau Lexobus de Lisieux fonctionnera lui uniquement sur la ligne 1. Les réseaux Hobus de Honfleur et Bybus de Bayeux ne devraient en revanche pas subir de fortes perturbations.





Dans la Manche, le réseau Manéo a lui aussi annoncé des difficultés, notamment sur certains circuits scolaires, et le matin sur les lignes régulières de Tréauville-Cherbourg, Héauville-Cherbourg, ou encore Cherbourg-Les Pieux.





En ce qui concerne le trafic ferroviaire, il ne devrait circuler qu'1 train Corail sur 4 et 1 TER sur 2 dans notre région. Vous pouvez retrouver l'ensemble des perturbations des lignes SNCF sur notre site internet www.tendanceouest.com.



