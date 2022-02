Décès de l'historien et académicien Max Gallo

L'historien et académicien Max Gallo, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages dont le roman "La baie des anges" et sa saga biographique sur le général de Gaulle, est mort à l'âge de 85 ans, a-t-on appris mercredi auprès de sa maison d'édition, XO Éditions.