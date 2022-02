Du dimanche 9 au lundi 17 juillet 2017, différentes langues européennes résonnaient à la Maison pour tous Léo Lagrange, dans le quartier des Provinces. Vingt-huit jeunes venus d'Erfurt en Allemagne, Kielce en Pologne, Alba en Roumanie et de Cherbourg, âgés de 14 à 18 ans ont participé à une rencontre inter-culturelle. Dans le cadre du programme ETRE (European Teenagers Republic Entrance) ils ont échangé et réfléchi au thème "Vivre ailleurs que là où l'on est né".

Rencontre avec les habitants

Pour cela, les participants ont vécu ensemble, et préparé des repas pour quarante personnes, midi et soir. Ils ont surtout participé à des ateliers de réflexion ludiques. "Les échanges multi-culturels débutent dans le quartier. Ils ont rencontré des habitants qui ne sont pas nés ici, parlé de l'histoire de Cherbourg, port de migration, etc" indique Arno Servant, animateur chargé des activités internationales à la MPT.

Des langues différentes

La langue n'est pas une barrière. "On n'a pas besoin de se parler pour apprendre à se connaître, on fait des choses ensemble, on partage des activités avec eux, expliquent Noémie et Luna, deux participantes. C'est un peu comme voyager dans leur pays à eux !"

Noémie et Luna Impossible de lire le son.

"C'est très enrichissant, maintenant je comprends bien le français, même si je ne peux pas le parler" ajoute Ema, habitant de Roumanie.

Depuis les années 90, la MPT Léo Lagrange a réalisé environ 50 échanges internationaux. Un second échange a débuté avec d'autres jeunes lundi 17 juillet à Blainville-sur-Mer. Ils seront à la MPT jeudi 20 juillet de 14h à 17h pour une journée festive, avec des ateliers sportifs, culturels, des expositions, et un concert dans la soirée.