Usine d'éoliennes : "manque d’influence"

"Les Jeunes Populaires de la Manche se désolent que le groupe AREVA n’ait pas choisi d’implanter son site de production d’éoliennes sur le port de Cherbourg et cela malgré la très forte présence du groupe Areva dans le Nord Cotentin.

Ce projet visant à créer 1000 emplois aurait été une chance pour ce port dont on se demande quel sera son avenir après l’arrêt des liaisons transmanche de la Brittany Ferries.

Cela reflète le manque patent d’influence et de vision des élus socialistes bas-normands Bernard Cazeneuve, député maire de Cherbourg, et Laurent Beauvais, Président de la Région, qui portaient ce projet. Espérons, pour notre avenir, que Monsieur Beauvais ait plus de poigne à défendre notre région, son développement et ses emplois ! Espérons qu’il se saisisse enfin du TGV Normand, que nous percevons comme le moteur de la croissance future de notre Normandie".

Vincent Avenel

Responsable Adjoint des Jeunes Populaires de la Manche