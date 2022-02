Plus d'un Français sur sept ne sait pas nager, selon une étude

L'étude relève toutefois aussi les progrès accomplis en la matière.

D'une manière générale, plus les participants à l'étude sont jeunes, plus la proportion de personnes sachant nager est élevée, selon cette "première" estimation sur la capacité à nager de la population parue dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l'agence sanitaire Santé publique France.

En 2016, 83,7% des 15-75 ans vivant en France métropolitaine déclaraient savoir nager contre 81,3% en 2010, une augmentation globale de 1,5 point "significative", notent les auteurs. "L'apprentissage de la nage à partir des années 1960, notamment en milieu scolaire, est probablement à l'origine de l'amélioration considérable de l'aptitude à la nage de la population, en particulier chez les femmes", selon eux.

Cependant, encore beaucoup des 55-75 ans ne savent pas nager, une tranche d'âge particulièrement concernée par les noyades, souligne le BEH, rappelant que l'apprentissage "peut se faire à tout âge".

Les 65 ans et plus n'étaient encore que 64,7% (56,8% en 2010) à savoir nager en 2016 contre 95% des 15-24 ans.

En outre, bien qu'il ait fortement diminué, l'écart persiste entre les hommes et les femmes, ces dernières déclarant moins souvent savoir nager (78% en 2016 contre 89% des hommes).

Plus généralement, il existe des disparités régionales, la capacité à nager est plus élevée chez les habitants de Provence-Alpes Côte-d'Azur et Corse, Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Ile-de-France, et moins élevée chez ceux des Hauts-de-France.

Savoir nager est d'abord associé aux milieux favorisés, ajoute l'article du BEH qui rappelle que "la nage fait partie des activités physiques recommandées pour le bien-être et la santé".

Chez les enfants de 1 à 4 ans, les noyades constituent "la deuxième cause de décès accidentel après les accidents de la circulation". Une étude américaine a montré qu'une participation à des séances de natation au plus jeune âge réduit de 88% les risques de noyades dans cette tranche d'âge, relève le BEH.

Les questions sur la capacité à nager ont été posées à 7.042 personnes en 2010 et 4.315 en 2016 lors des enquêtes du Baromètre santé 2010 et 2016.

A LIRE AUSSI.

Les AVC font plus de 30.000 morts par an en France

VIH: situation "préoccupante" chez les jeunes homosexuels en France

Homosexuels: toujours trop d'infections VIH et de plus en plus de MST

Opération "Moi(s) sans tabac": cinq choses à savoir sur la cigarette

Cancers professionnels: 2,6 millions de salariés exposés à au moins une nuisance