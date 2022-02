Louis Bertignac en première partie de Johnny!

C'est une occasion en or pour l'ex-guitariste de Telephone de se produire devant plus de 80 000 personnes.

Il chauffera l'arène avant l'entrée en scène de Johnny. Le guitariste tant regretté du groupe de rock Telephone œuvre en solo depuis 1993 avec "Elle et Louis" et publiait en début d'année l'album "Grizzly (ça c'est vraiment moi)", défendu par un premier "22m2" et rejoint en radio cet été par "Tes bonnes choses".

N'auriez vous pas préféré l'inverse? ^^