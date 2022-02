Rouen. Diplôme national du brevet : 88,7% de réussite dans l'Académie de Rouen

Les collégiens de l'Eure et de Seine-Maritime peuvent souffler : 88,7 % d'entre eux ont réussi le Diplôme National du Brevet, dans l'Académie de Rouen. Un chiffre qui augmente de 1,4 points par rapport à 2016, mais qui créé un écart avec la moyenne nationale (89%). La moyenne nationale a de son côté augmenté de 1,7%.

Dans le détail, le taux de réussite s'élève à 89,3% pour la série générale (soit 1,5 point de plus qu'en 2016) et à 80,8% pour la série professionnelle (soit 0,4 point de plus qu'en 2016).

Ils sont 15.346 à décrocher une mention pour ce brevet nouvelle génération, qui comprenait notamment un oral, une épreuve de science et une autre d'enseignement moral. Des mentions variables :

• 5 627 mentions " Très bien " (contre 3 166 en 2016)





• 5 018 mentions " Bien " (contre 4 174 en 2016)





• 4 701 mentions " Assez bien " (contre 5 425 en 2016)



Les résultats détaillés du Brevet des Collèges 2017 en Normandie sont à retrouver ICI.

