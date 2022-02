Chèques volés : six mois de sursis pour le fils

Germain junior est alors contraint de rentrer chez lui, à Vire, en stop, car son permis lui a été annulé pour conduite en état alcoolique. Sous curatelle, il a peu de moyens et de gros besoins d’alcool. Alors, il retourne chez son père et lui vole, durant son sommeil, une chevalière et son chéquier. Il revend aussitôt la bague pour se payer de alcool puis utilise le chéquier chez une vingtaine de commerçants virois, pour un total de 400 €. Il peut signer les chèques et présenter ses propres papiers d’identité puisqu’il a les mêmes noms et prénoms que son père ! Les faits ne seront ainsi découverts que mi-octobre, le père pensant qu’il avait égaré son chéquier.

Un euro symbolique

À l’audience du jeudi 23 septembre, Germain junior explique que depuis les faits, sa sœur l’aide et qu’il soigne son alcoolisme près d’elle, à St-Lô. Le père, lui, n’a demandé des dommages et intérêts que d’un euro symbolique. Le tribunal a toutefois condamné le fils, qui a déjà neuf mentions à son casier, à six mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra aussi se soigner, indemniser son père et les commerçants lésés.