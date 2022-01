Caen. Calvados : il fraude la SNCF avec quatre identités différentes

Mercredi 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un homme âgé de 27 ans venant d'Érythrée pour obtention frauduleuse de documents administratifs et pour voyage dans un moyen de transport public sans titre de transport, ceci d'août 2016 à avril 2017. Le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience.

L'homme a limé la peau de ses doigts

Lors du contrôle l'homme est en possession de deux documents: une attestation de demande d'asile émanant de la préfecture du Calvados et une convocation pour une demande d'asile délivré par la préfecture de Poitiers (Vienne).

Cela fait un an que l'homme a fui son pays pour arriver en France, présentant diverses identités et dates de naissance. Il a effectué des demandes d'asile à Rouen (Seine-Maritime), à Caen (Calvados), à Paris, à Poitiers et aussi en Italie. Difficile de relever ses empreintes digitales car il a limé la peau de ses doigts.

Prison avec sursis

Lors de l'enquête, l'homme reconnait agir ainsi pour avoir plus facilement des papiers. Les procès-verbaux de la SNCF font état de quatre identités. La somme due dépasse les 6 000€. Cinq mois de prison ferme sont requis.

Il écope de cinq mois de prison avec sursis.

