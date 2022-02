Après huit matchs de championnat, les Aiglons pointent au 17ème rang avec six points seulement dans la musette. Décevants dans la manière comme dans les résultats, ils rencontrent le plus de difficultés à l'extérieur, où ils n'ont marqué qu'un but et ont subi trois défaites en autant de rencontres. Les Niçois sont déjà dos au mur au moment de se déplacer à Caen.