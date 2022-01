Le principe : une pièce remplie d'indices que l'équipe doit décrypter pour en sortir. Entre trois et six détectives doivent donc faire preuve d'esprit d'équipe pour percer le mystère dans les 60 minutes de temps imparti. Un maître du jeu à l'extérieur de la pièce peut communiquer avec l'équipe et partager des informations ou non avec elle. Une activité originale entre amis ou collègues.

15 rue Chanoine Xavier de Saint Pol, Caen. Tarifs : de 18€ à 28€ / joueur en fonction de la taille de l'équipe. Tél. 02 31 23 69 73.

