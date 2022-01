Gournay-en-Bray. Une avenue verte en Pays de Bray

L'avenue verte Paris-Londres parcourt presque 45 km à travers le Pays de Bray (Seine-Maritime et Oise). Même si vous ne faites pas la totalité du trajet, il est toujours possible d'emprunter certaines portions, et de s'offrir une balade à vélo dans le cadre verdoyant de la Normandie. Entre Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux, cet itinéraire sinue entre de jolies collines et propose un parcours rural et scénique à travers la fameuse boutonnière du Pays de Bray.

Entre Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray, vous croiserez l'Andelle et l'Epte, ces affluents de la Seine qui prennent leur source dans le Pays de Bray. Une balade à vélo dans un cadre verdoyant et en toute sécurité pour l'ensemble de la famille.

Avenue Verte Paris-Londres. https://www.avenuevertelondonparis.com/

