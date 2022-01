Caen. Le "Pétanque Tour 2017" fait étape à Caen

Pour sa 6ème année consécutive, la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal organise le "Pétanque Tour" et fait étape à Caen pendant 2 jours. Tournée nationale de promotion du sport pétanque, le concept reste le même chaque année : partir à la rencontre du public autour d'animations gratuites et faire découvrir ce sport à part entière !

Venez défier les plus grands champions !

Les plus grands champions du monde de pétanque seront présents et disponibles pour le grand public. Vous pourrez ainsi venir vous frotter à de véritables champions et c'est bien l'un des seuls sports où vous les approcherez de si près ! Offrez vous même une photo dédicacée aux côtés de vos champions.

Mais le jeune public ne sera pas oublié et pourra participer à des ateliers adaptés.

Pratique. Les 12 et 13 juillet, à l'Hôtel de Ville-Esplanade Jean Marie Louvel - de 10h à 12h30 et de 17h à 21h - Gratuit

