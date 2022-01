Saint-Lô. Bactérie e-coli et listeria : rappel de steaks hachés et de Neufchâtel AOP en Normandie

Par précaution, des steaks hachés à 20% de matière grasse, commercialisés par les supermarchés Auchan entre le 21 et le 26 juin 2017, sont rappelés en France, en raison d'une "suspicion de contamination" par la bactérie E.coli 0157:H7. Deux lots sont concernés. Ils sont porteurs des numéros 7171SO2 et 7171C02 et sont vendus sans marque pour le premier, sous l'appellation "Les Économiques" pour le second.

Du Neufchâtel aussi

Les consommateurs sont priés de rapporter les steaks hachés en magasin. Un numéro vert, le 0 800 88 75 70, a été mis en place, en cas de doute. Pour rappel, la Normandie compte quatre magasins Auchan : à Cherbourg (Manche), à Montivilliers et au Havre (Seine-Maritime) et enfin à Hérouville Saint-Clair (Calvados).

Dans le même temps, des fromages Neufchâtel AOP et Neufchâtel AOP Itinéraires des saveurs, produits par la fromagerie Les Cateliers de Buchy (Seine-Maritime), ont eux aussi été rappelés. En cause : des bactéries de Listéria. Les numéros de lots concernés sont le 1D143 et le 2D143. Là encore, les consommateurs sont appelés à ramener, ou à détruire, les produits incriminés.

A LIRE AUSSI.

La viande en accusation: et pourtant la filière se décarcasse

Intoxication alimentaire à Rouen : le fromage serait en cause