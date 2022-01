Blainville-sur-Orne. Le Canal en fête pendant 2 jours à Blainville-sur-Orne !

Pendant deux jours, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017, la ville de Blainville sur Orne vous invite à sa fête du Canal. Venez découvrir en famille, un programme d'animations nautiques avec spectacles et concerts gratuits sur les bords du Canal : bateaux miniatures, chiens sauveteurs, jet ski, pédalos, initiation à la plongée, tour du canal sur embarcations....

Des animations "Pirates"

Le 1er juillet, un atelier et des animations sur le thème des pirates enchanteront les plus jeunes. À partir de 18h30, les Highland Safari et Hygiaphone se produiront sur scène avant un grand feu d'artifice à 23h30.

Concert spécial années 80

Le 2 juillet, la fanfare municipale, lancera ce deuxième jour de festivités. Et les fans des années 80 ne seront pas en reste. Un concert reprenant les plus grands tubes, de la "Macarena" au "Diva du dancing", vous fera danser tout l'après-midi. Le canal s'embrasera à 17h30 pour marquer la fin de ces journées de fête.

Plus d'informations sur le site internet de Blainville-sur-Orne : www.blainville-sur-orne.fr.

Pratique. Le 1er juillet de 11h30 à 23h et le 2 juillet de 10h à 17h30 - GRATUIT- Restauration sur place- Parking gratuit.