Un homme, originaire de Seine-Maritime et âgé de 35 ans, est entré armé d'une réplique de pistolet automatique. Ce dernier a menacé le gérant du bar tabac et a finalement pris la fuite avec 1 un paquet de cigarettes et 30 euros ! Le suspect a été intercepté par la police quelques minutes plus tard. Il pourrait être jugé en comparution immédiate ce vendredi à Caen.

