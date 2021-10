Soleil, ciel bleu et chaleur pour ce lundi... les T° faiches ce matin, 2° dans le bocage, remonteront jusqu'à 26° !

Météo France relevait ce lundi matin... 1°7 à Flers, 2°6 à L?Aigle et à Argentan, 4°3 à Alençon, 7 °3 à Mortagne.



Le soleil fait vite oublier la fraîcheur matinale. Le temps s'annonce estival avec des températures dignes d'un plein été.

Dopé par un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, le thermomètre indique au plus chaud de l'après-midi : 22 degrés à Flers, 24 à L'Aigle, 25 à Alençon et jusqu'à 26 dans le sud du Perche.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire