Rallycross à Essay..succès pour les premières foulées de la voie verte.... foot, ligue 1, Caen fait un nul face à Lyon...Ligue 2, Le Mans perd 4 à 3 à Vannes....Laval perd aussi, 3 à 2 face à Troyes..

Le rallycross d?Essay ce week-end... sous le soleil et devant un public nombreux, le norvègien Frode Holte remporte la 3ème manche du championnat d?Europe.... et conserve sa place de leadeur au général.....le championnat de France, 3ème manche, remportée par Steven Brossard en D1A... et Philippe Tollemer en D 1 ! L?ornais Laurent Chartrain, termine, 5ème dans la course européenne, second en D 1 A ...



Sous le soleil toujours, et la chaleur, 608 participants pour la première édition des foulées de la voie verte avec Normandie Fm? le favori, le burundais Willy Nduwimana a franchi la ligne d?arrivée le premier, en 1h 07 m 02 s? La première femme est l?ukrainienne Llona Barvanova? Normandie Fm, a remis un trophée aux premiers ornais? Chez les hommes, Helder Pombo de Mortagne au Perche, classé 10ème, chez les femmes, Francine Davy d?Argentan, elle termine 5ème !



Foot, ligue 1, Caen a fait un nul, 0 partout face à Lyon? Rien n?est fait pour les bas-normands? les malherbistes ont un point d?avance sur le premier reléguable? Les hommes de Franck Dumas affronteront Marseille le second du championnat dimanche prochain.





Ligue 2 ?Le Mans s?incline 4 à 3 face à Vannes? les sarthois restent au pied

du podium?.



Et Laval, perd 3 à 2 face à Troyes? les mayennais encaissent trois buts coup sur coups en seconde période?les mayennais sont 12ème?.





Cfa2

Alençon est allé s?incliner 4 à 3 à Concarneau... mauvaise opération pour les ornais, ils redescendent 13ème, et sont à nouveau en position de reléguable......



Division d?Honneur

Flers est allé faire un nul, 2 partout à St-lô, match sans enjeu pour Flers qui avait déjà pris son billet pour la montée...

Ouistreham a battu Vire 5 à 0





Tennis, à Roland Garros hier, Jo wilfried Tsonga a parfaitement réussi son entrée ... le joueur sarthois a sorti le Tcheque Hajek au premier tour en 3 sets 6-3, 6-2, 6-2.

