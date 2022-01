Caen. À la prison de Caen, les détenus battent les chirurgiens... balle au pied

Hervé Bénateau n'en est pas à son premier coup d'essai. Mercredi 21 juin 2017, le chef du service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Caen (Calvados) a emmené plusieurs de ses collègues à la maison d'arrêt, pour défier une équipe de détenus. "Chaque année, nous montons un match entre mes amis vétérans de Thaon et des personnes en prison, mais cette année, j'ai fait appel à des confrères", explique le médecin.

Esprit fraternel

Pour l'anecdote, sur le terrain et sous une chaleur accablante, les détenus se sont largement imposés 11-4. Leur équipe n'était autre qu'une sélection concoctée parmi les 500 résidents de l'établissement. "J'aime beaucoup cette démarche parce qu'en interne, il y a une dynamique positive générée par cette rencontre." Un tournoi est ainsi organisé chaque année sur plusieurs semaines entre des équipes de détenus, et le vainqueur rencontre la formation dirigée par Hervé Bénateau. "Et chaque année, nous prenons le même plaisir à aller à leur rencontre, dans un très bel esprit de fraternité." Le chirurgien apprécie beaucoup cette rencontre :

De l'autre côté des murs, le même sentiment est partagé.

