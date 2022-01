Hors Normandie. Vos sorties club ce samedi 1er juillet en Normandie

MANCHE

À l'Apocalypse new à Hambye c'est la Breack Ya Neck Party. Venez découvrir, le temps d'une soirée, les meilleurs hits hip-hop de ces dernières années avec DJ GAME ON et JIMSTYLE.

À l'Agrion au Moulin de Ver, c'est la nuit des exams avec entrée gratuite aux étudiants en possession de leur convocation.

Section Pull up en showcase à la Cave du roi, route de Brix.

CALVADOS

L'armateur JC, le commandant Cyril et son staff vous donnent rendez-vous au Point bar à Deauville pour la soirée la croisière s'amuse.

DJ Yoni et Dom K aux platines de l'Ambassade club à Bretteville l'Orgeuilleuse.

ORNE

Dans un décor chic et une ambiance rétro, le Bayokos à Alençon vous convie à la soirée Disco & 80 et 90. Venez revivre le meilleur des années cultes qui ont marqué plusieurs generations.

Au Lounge café au casino de Bagnoles de l'Orne c'est Dance Party comme tous les samedis à partir de 21h30.