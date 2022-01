Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 3 juillet

À l'occasion de l'ouverture des concerts de l'été, la Ville de Lisieux programme les Caennais de Follow Birds ce vendredi 7 juillet 2017 en plein air. Ambiance électro et harmonies pops, Follow Birds, fondé en 2014, est un groupe pop enivrant. Leurs morceaux sont à découvrir sur leur 1er EP " Whispering Loud ". Retrouvez également Les Yeux d'la Tête, du rock tzigane festif en deuxième partie de soirée.

Samedi 8 juillet 2017 assistez au concert d'Electric Youth Orchestra à Barfleur. Ce groupe de 14 jeunes artistes accompagné par le Boston Showband vous propose un divertissement familial avec chorégraphie unique et voix impressionnantes. Plus d'infos au 02 33 54 02 48

Tous les 2 ans Nécy met les arts à l'honneur! Du samedi 8 au dimanche 16 juillet 2017, c'est le salon peinture et sculpture dans la salle Jean Allais. Venez découvrir le village d'artisanat d'art, assistez à des démonstrations en public de peinture, sculpture, le tout sous une quarantaine de tentes. Cette manifestation rassemble 50 peintres et sculpteurs, 30 artisans d'art et 20 écrivains.