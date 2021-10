L'essentiel du sport régional du week-end du 29 mai

Ligue 1 :

Dimanche à 21h, pour clôturer la saison : Caen reçoit l?Olympique de Marseille.

?et à cette heure-ci, impossible de prédire dans quelle divison les bas-normands jouerons la saison prochaine ? tant l?équation est à multiples inconnues !

Le stade Malherbe restera en Ligue 1, si :

-Il bat Marseille?

-ou s?il fait match nul ? mais à condition que Monaco ou Nancy ou Valencienne ou Nice ou Brest perd ce week-end?

-ou s?il perd, mais si Monaco ou Nancy : perd également?



38ème dernière journée de Ligue 2, vendredi à 20h30

-Laval reçoit Reims ? les équipes sont respectivement 12ème et 13ème du championnat !

-Le Mans FC qui n?est plus maîtres de son destin ? reçoit le FC Nantes.

Pour monter en Ligue 1, les footballeurs sarthois doivent absolument gagner contre les Canaris ? mais aussi espérer un faux pas du 3ème : Ajaccio, à Nîmes ? les camargais qui sont déjà relégués.



Cfa2 ? samedi à 18h - avant dernière rencontre de la saison :

Alençon (13ème) reçoit Rouen 2 (qui est 6ème)



26ème et ultime journée de Division d?Honneur ? dimanche à 15h :

Le leader Flers reçoit Ifs

Vire reçoit la Maladrerie



Les finales des coupes de l?Orne de football, dimanche à Passais la Conception :

Le matin : finales 4ème division et excellence.

A 13h : coupe Michel Portier entre Athis 2 et Montligeon 2.

A 15h : coupe Henri Sillière entre Condé sur Huisne et St Evroult.

?et à 17h : Finale de la coupe du Conseil Général entre Condé sur Sarthe et La Ferrière.



Basket

La Bayard Argentan organise à partir de jeudi de la semaine prochaine (jeudi de l?Ascension) : le tournoi national vétéran, avec 25 équipes, venues de toute la France:

-masculines (avec beaucoup d?anciens joueurs professionnels)

-et avec des équipes féminines.

Les matches seront disputés dans 6 gymnases d?Argentan. Matchs de poule jeudi après-midi et vendredi matin ? puis ce seront les finales. Entrée gratuite pour le public.

Ce tournoi national vétéran de basket, à Argentan, c?est avec Normandie FM.



Tennis de table : championnat de France des moins de13 ans ? et des moins de 18 ans, à partir de demain et jusqu?à dimanche, au complexe de l?Etoile, à Alençon, avec les meilleurs jeunes espoirs français de la discipline.



Course à pied : le 14ème Marathon du Mont St Michel sera disputé dimanche, avec quelques 5000 participants.



Les 12 heures de natation, samedi à Argentan : chacun participe en fonction de ses capaciptés, sur la plus longue distance sans s?arrêter. C?est de 9h à 21h.



Argentan ? où des courses hippiques seront disputées dimanche : avec une dizaine d?épreuves de trot attelé au programme de cette réunion, qui débuera à 13h30.

