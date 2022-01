Elbeuf. Un jeune homme grièvement blessé dans un accident de scooter près de Rouen

Les circonstances du drame demeurent encore floues. Dimanche 25 juin 2017, un peu après 3h du matin, pompiers et policiers sont appelés sur un accident de la route de Bourgtheroulde à Elbeuf (Seine-Maritime).

Grave traumatisme crânien

Pour une raison indéterminée, un scooter a dévalé la pente et son pilote est tombé au sol. Le jeune homme, âgé de 23 ans, souffre d'un grave traumatisme crânien et porte plusieurs contusions et plaies sur tout le corps.

Intubé par le SAMU, il est transporté au CHU de Rouen où il est placé en réanimation chirurgicale.

Des prélèvements sanguins ont été effectués et une enquête a été ouverte par la brigade des accidents et délits routiers.

