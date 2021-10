Sécheresse : le préfet de l'Orne interdit de faire des feux à moins de 200 mètres des forêts et sous-bois

Face à un risque accrue des feux de végétation ou de sous bois, le préfet de l?orne à pris un arrêté cet après midi, qui interdit faire du feu à moins de 200 mètres des landes, des bois ou des plantations forestières.. il est également interdit de fumer dans les forêts... Dimanche dernier, plus de 3 000 m2 de sous bois avaient été incendiés en forêt de st Clair de Halouze... Un feu de campement mal éteint était à l?origine du sinistre... l?interdiction d?arroser pelouses et jardins entre 10 et 20h, reste en vigueur ... de nouvelles restrictions de l?usage de l?eau pourraient être prises après un comité départemental sur la sécheresse qui se tiendra lundi prochain en préfecture à Alençon

