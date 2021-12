Mercredi 21 juin 2017, un Albanais âgé de 23 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour voyages dans des transports en commun sans titre de transport, ceci du 2 mars au 11 mai 2015 et dans divers endroits de France.

Situation irrégulière

Arrivé en France en janvier 2015, le jeune homme est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis décembre 2016, ce qui le place en situation irrégulière. Il explique avoir été obligé de voyager pour chercher du travail car certains membres de sa famille doivent l'aider à subvenir à ses besoins. Il ajoute que sa situation va changer car il va se marier sous peu avec une Française. Malheureusement, il a bien du mal à se souvenir de son nom à la barre. Il semble ne pas non plus très bien connaître son âge, son adresse et où elle poursuit ses études d'infirmière.

Plus de 1 800 euros dus à la SNCF

Le procureur constate qu'en peu de temps l'homme a allègrement voyagé sur le territoire et ceci pour des raisons obscures et à ce jour toujours inconnus. Il aurait tendance à penser que ce mariage sera bien pratique pour avoir des papiers qui légaliseront sa situation.

Le voyageur indélicat est condamné à 4 mois de prison avec sursis ce qui ne le dispense pas de devoir rembourser sa dette de 1 827,60 euros à la SNCF.

