Sécheresse : la Chambre d'Agriculture de l' Orne annonce des mesures d'aides en faveur des éleveurs et appelle les céréaliers à la solidarité

Ce printemps 2011 est le plus chaud depuis 1900 et le plus sec des cinquante dernières années, la sécheresse touche aujourd?hui 56 départements...

L?Orne n?est pas épargnée... elle accuse un déficit pluviométrique Jusqu?à 80%, alors que l?été n?a même pas débuté ... le manque d?herbe est a des niveaux jamais vu ? le maïs est à un stade critique ? la récolte de blé sera la plus mauvaise de ces 20 dernières années ? mais surtout : les stocks de fourrage pour l?hiver prochain sont déjà entamés ? et le déficit en paille est de -30%...

La Chambre d?Agriculture de l?Orne, lance l?opération « Orne Solidarité Sécheresse » ? Elle doit permettre de recenser la paille et le fourrage disponible dans l? Orne mais aussi dans les département voisins.

Dès mardi prochain, des techniciens agronomes assureront une « hotline » téléphonique pour venir en aide aux agriculteurs ? et des réunions pour tenter d?apporter des solutions techniques seront organisées à partir de jeudi prochain ? d?abord sur le Bocage, qui est la région la plus touchée...

