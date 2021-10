Foot, Alençon, rétrogradé en DH, après sa défaite 5 à 3 face à Granville... Hippisme le championnat de Normandie au haras du Pin le concours complet a été remporté par Michel Basile sur Louksor de Nou

Football : Alençon s?incline 5 buts à 3 face à Granville, et rétrograde en division d?honneur.

Ce week-end, les alençonnais ont été incapables de maitriser l?adversaire ... un dernier match en Cfa2, à l?image de la saison : ratée.

? et le changement d?entraineur, intervenu trop tardivement, n?y aura rien changé?

Alençon, qui ambitionnait en début de saison d?atteindre la CFA, doit se rendre à l?évidence de son niveau réel ? et maintenant : changer d?esprit, et reconstruire une équipe qui a envie de gagner.



Le meeting international d?athlétisme d?Argentan perturbé par la pluie... le 5 000 m est remporté par le tunisien Hatem Goula, devant le trouvillais Cédric Houssaye... Amy Mbacke Thiam , championne du monde du 400 m en 2001, remporte le 200 m féminin ... victoire de du jamaicain Edino Steele sur le 400 mètres hommes... ce meeting d?Argentan a rassemblé 17 nations ....



Le 11ème trail d?Ecouves à radon... quelques 500 coureurs et 400 randonneurs ont bravé les pluies d?orages... le trail de 61 kms a été remporté par le caennais Bertrand Colomb-patton en 5 h et 09minutes... chez les filles, l?alençonnaise, jacqueline Dupont s?est imposée....



Hippisme le championnat de Normandie au haras du Pin... le concours complet a été remporté par Michel Basile sur Louksor de Nouette... Nathalie Prada sur Mélina s?adjuge l?endurance sur 90 kms ....



La 79ème édition des 24 Heures du Mans : les vérifications administratives et techniques vont se poursuivre ce lundi, et notamment pour les Peugeot 908 HDI et Audi R 18 TDI , les deux grandes rivales.....

Et une « minute de bruit », était organisée, dimanche, en soutien à Stéphane Taponier, Hervé Ghesquière, et leurs accompagnateurs, enlevés en Afghanistan fin 2009....

