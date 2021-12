Rouen. Rouen : le conducteur dangereux jugé pour la quatrième fois

Dimanche 18 juin 2017, Sylvain Cacheleux, 49 ans, endommage un véhicule sur le parking d'un supermarché à Yvetot (Seine-Maritime). Des témoins de la scène notent son numéro d'immatriculation et avertissent la police. On le retrouve, zigzaguant sur la route, forçant même un cycliste à se réfugier dans un fossé pour ne pas être percuté. Il finit par s'arrêter, l'alcool l'ayant rendu inconscient. Amené au Commissariat et entendu, il n'a aucune explication à fournir si ce n'est son addiction à l'alcool, que le test de l'éthylomètre confirme largement.

"J'ai bu tout seul..."

Il était jugé pour ces faits lundi 19 juin 2017 en comparution immédiate à Rouen (Seine-Maritime). Pourtant bien inséré dans la vie sociale et professionnelle, il admet un comportement qui peut s'avérer dangereux. "J'attendais des amis pour faire la fête, ils ne sont pas venus alors j'ai bu tout seul", avoue-t-il.

Il a à son actif trois condamnations pour faits similaires en 2012 et en 2016. Pour le Ministère Public, "c'est de l'irresponsabilité pour la quatrième fois, cette inconscience est inadmissible". Sa défense souligne néanmoins "qu'il y a certainement une souffrance chez le prévenu, due à sa solitude".

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à huit mois de prison dont quatre avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans et d'une obligation de soins.

