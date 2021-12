Caen. Calvados : du sursis pour avoir agressé un agent en gare de Caen

Mardi 20 juin 2017, deux hommes âgés de 20 et 39 ans, originaires d'Albanie, ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Sont reprochés au plus jeune des menaces de mort et au plus âgé des violences physiques, le tout à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public. Les faits ont eu lieu mercredi 22 mars 2017 à la gare SNCF de Caen.

Coup de pied dans l'aine

Ce jour-là, une bonne douzaine de personnes importunent des gens dans la gare SNCF de Caen. Un agent commercial de la SNCF prie le groupe d'évacuer. En réponse, le plus jeune, très virulent, lui adresse des menaces de mort avant que le plus âgé ne lui assène un coup de pied dans l'aine. Agressé physiquement et traumatisé psychologiquement, la victime se verra prescrire deux jours d'incapacité totale de travail et plus de deux semaines d'arrêt maladie.

"J'ai peur qu'ils m'attendent à la porte du tribunal"

Durant l'enquête le responsable du coup de pied déclare qu'il a eu peur que l'homme ne frappe son jeune enfant à coups de poing mais que lui-même n'a pas frappé. "On est arrivés il y a un mois en France et on vit dans la gare. C'est difficile avec les gens car on ne parle pas le même langage. De toute façon je veux retourner en Albanie."

Des témoins parlent de geste agressif bien volontaire.

L'avocat de la partie civile explique que son client n'est pas formé à ce type d'agression et que désormais il se fait accompagner par un agent de sécurité. 2 500 euros de préjudice moral sont sollicités car la victime n'est pas venue à audience de crainte que ces agresseurs ne l'attendent à la sortie du tribunal.

L'agresseur est finalement condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 800 euros de préjudice moral. En outre, les deux prévenus devront régler chacun 250 euros de frais de justice.

