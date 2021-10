24 heures du Mans : l'Ornais, Benoît Tréluyer sur Audi, termine second des premiers essais qualificatifs... Cyclisme : l'alençonnais Anthony Geslin pré-sélectionné par la Française des Jeux pour le To

Les 24 heures du Mans : au terme des premiers essais qualificatifs mercredi soir, l?alençonnais, Benoit Treluyer a réalisé le second meilleur temps sur Audi, derrière Stéphane Sarrazin sur Peugeot... on se souvient que le pilote ornais avait terminé second de la course l?année dernière... on connaitra la grille de départ ce jeudi soir à minuit, au terme de la dernière séance de qualifications... le départ de la 79ème édition de cette course mythique sera donnée samedi à 15h... 235 000 spectateurs sont attendus ce week-end sur le circuit Bugatti



Cyclisme, Anthony Geslin est pré-sélectionné pour le Tour de France... le coureur ornais saura, au terme des championnats de France des 23 au 26 juin, s?il sera sélectionné dans l?équipe de la Français Des Jeux pour la grande boucle.



Football - Ligue 1 :

Le défenseur du Stade Malherbe de Caen : Grégory Leca, présent en Normandie depuis 6 ans, a prolongé son contrat de 2 saisons avec le club bas-normand.

