Luka Arsenic sera le futur binôme de Denis Serdarevic dans les cages du Caen handball, pour remplacer Abadzic, non conservé par le club. Également de nationalité serbe et âgé seulement de 23 ans, Arsenic connaît le haut niveau.

Il a évolué en Ligue SEHA (compétition regroupant les meilleurs clubs de sept pays d'Europe de l'Est) et a participé à l'EFH Cup et la Ligue des Champions. Son style spectaculaire et son explosivité le distinguent des autres. "Il est très complémentaire de Denis (Serdarevic). Nous aurons deux solutions vraiment différentes, qui pourront dérouter les tireurs adverses", souligne Thomas Lamora.

