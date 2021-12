Le Bourg-Dun. Seine-Maritime : une femme à moto décédée dans un accident près d'Offranville

Vers 19h, dimanche 18 juin 2017, une moto et une voiture sont entrées en collision à proximité de la commune du Bourg-Dun, sur la départementale 2, entre Dieppe et Saint-Valéry-en-Caux. La femme et sa moto ont été projetées dans le fossé.

En arrêt cardio-respiratoire, elle a été secourue par un témoin de l'accident qui lui a prodigué les gestes de premiers secours, jusqu'à l'arrivée des pompiers et du Samu. Elle a pu être réanimée mais la jeune femme de 23 ans est décédée durant son transport au CHU de Rouen.

Les cinq occupants de la voiture ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Dieppe.

