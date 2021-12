Caen. A Caen, les zombies partent à la chasse aux humains

Imaginez un monde post-apocalyptique envahi par des zombies dans lequel des humains survivants doivent vivre. C'est le scénario imaginé par l'association caennaise de l'Amicale d'excursions scénarisées (AAES) pour la soirée du samedi 24 juin 2017. L'association organise pour la 6e fois, mais la première à la vallée des jardins de Caen (Calvados), une "soirée zombies".

Près de 200 humains attendus

"C'est une sorte de grande chasse aux trésors mais dans un univers rempli de zombies. Les participants vont devoir accomplir de petites quêtes, trouver de l'eau, de la nourriture, des indices pour essayer de s'en sortir et évidemment les zombies sont partout dans les bois", explique Axel Huet, membre de l'association. Les zombies ont pour mission d'attraper les humains pour les transformer. "Au début de la soirée, on commence avec 200 humains et 5 zombies et à la fin de la soirée le ratio est inversé".

Comment échapper aux zombies ?

Axel Huet a quelques conseils à donner aux futurs participants de cette chasse aux trésors pas comme les autres. "Courir c'est pas mal, rester en groupe aussi. Être tout seul n'est quasiment jamais un gage de victoire". Car les zombies rivalisent d'imagination pour capturer les humains. "Ils visent les chemins étroits, les ponts. Parfois , il y en a qui se couchent au sol pour attraper les pieds des passants. Une année on en a eu un qui se cachait dans une poubelle et qui jaillissait dès qu'un humain passait".

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mardi 20 juin sur le site de l'association.

Pratique. Samedi 24 juin 2017 de 21h30 à 3h du matin à la Vallée des jardins de Caen.