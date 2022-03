Assemblée générale des maires de l'Orne

L?assemblée générale de l?Association des Maires de l?Orne, ce matin au Carré du Perche à Mortagne, sous la présidence de Didier Lallement, le Préfet de Région Basse-Normandie ? avec bien sûr « à la une » : le « chaud » dossier du redécoupage intercommunal.



« Le vrai sujet, c?est comment s?organiser » : dès son mot d?accueil, Jean-Claude Lenoir, le Maire de Mortagne, ne peut s?empêcher d?en parler?



Puis le préfet de l?Orne, y consacre la quasi-totalité de son intervention : « 2011 engage l?avenir » ? « il faut englober les communes isolées » ? « diminuer le nombre des syndicats intercommunaux » ? « gagner en efficacité et en coût » ?

Mais pour le préfet, il fallait aussi tout simplement rassurer les 700 élus venus à cette grand messe annuelle : « il n?existe pas et il n?a jamais existé de schéma départemental du préfet », a dit Bertrand Maréchaux.



Enfin, Didier Lallement, le préfet de région Basse-Normandie, est lui venu se faire le promoteur de la réforme de l?Etat : diminution du nombre de Ministères, du nombre de directions régionales et départementales ? et baisse du nombre des fonctionnaires ? concluant son propos en s?adressant aux maires par cette phrase : « Nous sommes les garants de l?Etat, la colonne vertébrale de ce pays »...



Et en tête de cette page (AMO.doc), vous retrouvez les questions posées par les maires, ce matin à Mortagne.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire