Rouen. En pleine nuit, ils entrent par effraction dans une piscine municipale à Rouen

La chaleur de ces derniers jours fait tourner la tête de certains à Rouen (Seine-Maritime). Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juin 2017, quatre jeunes se sont introduits dans l'enceinte de la piscine de l'île Lacroix.

Une jeune fugueuse

Avertis, les policiers les ont retrouvés autour du bassin extérieur. Parmi le groupe - deux garçons âgés de 20 et 17 ans et deux jeunes filles de 16 et 15 ans - se trouve une jeune fugueuse. Recherchée depuis qu'elle avait quitté son foyer début mai, elle a été remise à ses parents.

Les trois autres ont été laissés libres. L'histoire ne dit pas en revanche s'ils ont eu le temps de piquer une tête avant d'être délogés par les forces de l'ordre.

