Fécamp. Baccalauréat 2017 : c'est terminé pour la philo

Peut-on se libérer de sa culture ? Une oeuvre d'art est-elle nécessairement belle ? La raison peut-elle rendre raison de tout ?

Voici quelques-uns des sujets de dissertations de la cuvée 2017 des épreuves de philosophie. Au lycée Maupassant de Fécamp, les premiers candidats à rendre leur copie n'ont utilisé qu'1h30 des 4h auxquelles ils avaient droit. Et chez ces élèves rapides, c'est souvent l'alternative à la dissertation, le commentaire de texte, qui est choisi. "Ça me semblait le plus facile, le plus sûr pour le Bac", explique Sven, candidat en filière ES. "Ça s'est mieux passé que je pensais", ajoute le lycéen.

Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

D'autres ont été moins séduits par le texte de Hobbes, extrait de Léviathan sur la liberté. "C'est la philo... C'est tout ce que j'ai à dire", témoigne Mylène, visiblement déçue.

Certains ont préféré se lancer dans la dissertation comme Romain, candidat de la filière STMG (Science et technique de management et de gestion) avec en sujet : Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ? "J'ai dit que, des fois, il fallait le rechercher, mais que le bonheur pouvait aussi venir jusqu'à nous grâce à ceux qui nous entourent". Même choix de sujet pour Wendy. "Je ne pense pas avoir plus de 10, j'ai juste défini le bonheur et c'est un peu près tout".

Mais Wendy peut se rassurer. Dans sa filière, le coefficient de la philosophie n'est que de 2.

