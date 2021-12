Saint-Martin-des-Champs. Tournoi de foot géant, à Saint Martin des Champs (Manche) les 17 et 18 juin 2017.

Toutes les catégories d'âge seront sur le terrain ce week-end à Saint Martin des Champs. Des plus petits, au plus grands, de la Kids Cup au trophée des vétérans, les ballons n'auront pas fini de traverser les filets!



Romain Blanchais, éducateur sportif et entraîneur de l'US Saint Martin des Champs nous présente ce weekend footballistique.







- Vendredi 16 juin: Tournoi vétérans (à partir de 19h30)

- Samedi 17: 1ère édition de la Kids Cup. Tournoi U9, U11, U13 et U15. Tous les enfants présents repartiront avec un maillot de foot

- Dimanche 18 Juin: Tournoi sénior et féminin avec en 1er lot pour les séniors: Un packaging comprenant 8 places + transport pour un match de Première League à Stoke City (match au choix au cours de la saison)



Un action solidaire appelée: " Vide ton Sac ".

Cette année, le club a tenu également à offrir la possibilité aux participants, d'oeuvrer pour une action caritative.



Tous les participants, et les spectateurs, sont invités à apporter un vêtement de sport qu'ils n'utilisent plus (short/chaussures/chaussettes/T-Shirt…) un vêtement en bon état. Une boisson sera offerte aux donateurs. L'idée étant de pouvoir apporter un peu de confort à des enfants pratiquant le football dans des pays défavorisés.



Raison supplémentaire donc de vous rendre ce samedi 17 et dimanche 18 juin, sur les terrains de foot de Saint Martin Des Champs, pour la Kids Cup!



Les infos, sur Facebook/tournoidesaintmartindeschamps/!