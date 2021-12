Cette semaine, 2 nouveautés se font une place en tête des ventes d'albums en France. Les Françàais ont fêté le retour de Camille et du membre fondateur des Pink Floyd: Roger Waters.

1) DAMSO Ipséité (=)

2) CAMILLE Ouï (NOUVEAU)

3) ROGER WATERS Is this the life we really want? (NOUVEAU)

4) NAPS Pochon bleu (=)

5) SOFIANE Bandit saleté (+2)