Hors Normandie. Musique: les meilleures ventes d'albums du 17 au 23 juin 2017

Un petit tour et puis s'en va: Gauvain Sers est arrivé la semaine dernière en tête des ventes pour la sortie de son album et il n'est plus dans le top5 cette semaine. Une nouveauté fait sa place à la 3ème position, c'est Luis Fonsi qui sort son album.

1) DAMSO Ipséité (+1)

2) RAG'N'BONE MAN Human (deluxe) (+10)

3) LUIS FONSI Despacito & mis grandes éxitos (NOUVEAU)

4) NAPS Pochon bleu (+1)

5) LONDON GRAMMAR Truth is a beautiful thing (-2)

